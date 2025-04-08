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Производственные объекты АО «Транснефть – Прикамье» были подготовлены к весеннему паводку

АО «Транснефть – Прикамье» завершило подготовку...

Фото: пресс-служба АО "Транснефть"

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АО «Транснефть – Прикамье» завершило подготовку производственной инфраструктуры к устойчивой работе в период весеннего паводка.

Мероприятия проводились во всех регионах ведения деятельности предприятия с целью обеспечения безаварийной эксплуатации оборудования.

Комплекс сезонных работ выполнен на 4 тыс. километрах линейной части и 33 площадочных объектах. Специалисты пяти филиалов компании провели ревизию и ремонт около 1,5 тыс. единиц запорной арматуры линейной части, из них 344 единицы – на переходах магистральных трубопроводов через водные преграды. Проверена работоспособность 119 систем линейной телемеханики на переходах магистральных трубопроводов через водные преграды. Обследовано и дополнительно укреплено порядка 130 км участков трубопроводов, вдольтрассовых воздушных и кабельных линий электропередач.

На производственных объектах созданы 33 оперативные группы по контролю технического состояния линий электропередач и установок электроснабжения. Проведенная ревизия средств реагирования при чрезвычайных ситуациях охватила оборудование и материалы мобильных комплексов для ликвидации возможных аварийных разливов, плавательных средств, вездеходной техники.

В целях обеспечения стабильного функционирования трубопроводов в период паводка сформирован аварийный запас оборудования, спецтехники, горюче-смазочных материалов и автотранспорта. Осуществляется наземное и воздушное патрулирование линейной части магистральных трубопроводов.

Сводный комплекс мероприятий по подготовке к паводку выполнен в полном объеме. Ежегодная реализация соответствующих мероприятий позволяет поддерживать надежность работы трубопроводной системы АО «Транснефть – Прикамье» в период весеннего половодья.

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