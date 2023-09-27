Проиндексируют за 8 лет: пенсионеров РФ обрадовали новым решением

В нижнюю палату парламента подан проект документа, который предлагает внести коррективы в пенсионный закон о страховых пенсиях в России.

Группа парламентариев во главе с Геннадием Зюгановым требует восстановить индексации фиксированной части страховых пенсий россиян.

Также предлагается изменять размер этой пенсии в зависимости от изменения пенсионного коэффициента для работающих людей с инвалидностью.

Предлагается ввести изменения уже с начала нового года, при этом индексировав весь период с 2016 года.

Сейчас работающие инвалиды страдают отсутствием мотивации ввиду отсутствия индексации. В итоге у таких пенсионеров пенсия примерно на четверть меньше, чем у инвалидов неработающих.

