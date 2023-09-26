Проиндексируют на 7,5%: стало известно о повышении пенсии неработающим пенсионерам в 2024 году

Пенсии российских пенсионеров в 2024 году будут проиндексированы на 7,5%, пишет "Ъ", ссылаясь на проект бюджета СФР на период с 2024 по 2026 год.

Первый после объединения с Пенсионным фондом бюджет организации был одобрен Кабмином 22 сентября.

В следующем году планируется потратить на выплаты пенсий 10 триллионов рублей. По прогнозу Минэкономразвития, инфляция составит около 7,5%. Именно поэтому у него на уровень инфляции планируется и индексировать пособия по старости.

