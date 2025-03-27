Продать не получится, увозите на помойку: в РФ запретят продавать машины с пробегом

С новым законодательным инициативой, предложенной Министерством промышленности и торговли России, владельцы подержанных автомобилей вскоре столкнутся с необходимостью проведения обязательного технического осмотра перед продажей транспортного средства.

Это нововведение нацелено на повышение уровня безопасности на дорогах страны.

По мнению регуляторов, обязательный техосмотр перед сменой владельца автомобиля поможет минимизировать риски на дороге за счет исключения возможности эксплуатации технически неисправных авто. Планируется, что проверку состояния машины будут осуществлять только аккредитованные сервисные центры и официальные дилеры.

Дополнительно подчеркивается, что переоформление автомобиля на нового владельца без предварительно проведенного техосмотра будет невозможно. Такие меры предполагают не только улучшение безопасности на дорогах, но и повышение общего качества автомобильного парка России, сообщает newsvladimir.