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«Процесс уже запущен»: новый министр обороны Белоусов высказался о новой волне мобилизации в России

Возможность повторной мобилизации в России снова вызвала бурные обсуждения с назначением Андрея Белоусова на пост министра обороны.

Александр Баженов

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Возможность повторной мобилизации в России снова вызвала бурные обсуждения с назначением Андрея Белоусова на пост министра обороны.

Сам Белоусов ранее заявлял о необходимости привлечения всего общества к мобилизационной экономике, что только усилило спекуляции о возможном призыве.

После того как на территории Российской Федерации завершилась первая волна призыва по мобилизации военнообязанных из запаса, регулярно в средствах массовой информации и Telegram-каналах появлялись, как правило, неподтверждённые слухи о скором возобновлении призыва граждан России по мобилизации в той или иной форме. Каждый подобный инфоповод обычно опровергался официальными лицами, указывая на то, что Вооруженные Силы Российской Федерации для пополнения и укомплектования армии личным составом делает ставку на добровольный набор по контракту.

Выступая на заседании Совета Федерации министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов заявил, что комплектование ВС РФ должно происходить в русле устоявшихся традиций, имея в виду призыв на срочную службу и привлечение контрактников, тем самым подчеркивая намерение не изменять текущую военную политику, что означает отказ от возобновления мобилизация ввиду отсутствия в ней необходимости, сообщается в NEWSNN.ru.

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