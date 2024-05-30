Недавно в Telegram-каналах появилась информация о предстоящих "мобилизационных сборах", которые, по утверждению авторов, являются предвестником новой волны мобилизации. Это только усилило тревогу в обществе.

Официальное заявление Андрея Белоусова касалось необходимости проведения плановых мероприятий по укомплектованию вооруженных сил. Он подчеркнул, что информация о возможной мобилизации не соответствует действительности, поскольку основное внимание уделяется набору контрактников.

Аналогичные утверждения делал и президент Владимир Путин, утверждая, что новая мобилизация не требуется, и текущий приток контрактников обеспечивает достаточное количество военнослужащих.

Эксперты военной сферы, включая генерал-лейтенанта Виктора Соболева из комитета Государственной думы по обороне, высказывают уверенность в успешном выполнении Генеральным штабом и Министерством обороны задач по обеспечению необходимого состава вооруженных сил для выполнения задач национальной безопасности, сообщает 56orb.