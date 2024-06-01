Новости России
· 16+ · Даниил Мурзов

«Процесс теперь запущен»: новый министр обороны Белоусов высказался о второй волне мобилизации в России

В России постоянно, вновь и вновь разгораются разговоры, слухи, домыслы о возможной мобилизации.

Яна Лаушкина

Подписаться в Telegram

В России постоянно, вновь и вновь разгораются разговоры, слухи, домыслы о возможной мобилизации.

В СМИ регулярно вбрасывались слухи о том, что "на этот раз точно" мобилизацию проведут то после выборов губернаторов, то после Нового Года, то после выборов президента РФ, то после Дня Победы. Но помимо некоторых важных дат, слухи порождались изменениями в законодательстве (например, принятием законов и постановлений об электронных повестках), новыми инициативами (например, разработка электронного реестра учета военнообязанных) и любыми другими экстраординарными событиями, выбивающимися из общей колеи политической жизни страны. Последним таким крупным событием, породившим новые слухи о новой мобилизации, стало переназначение на пост главы Министерства обороны Российской Федерации.

На пленарном заседании Совета Федерации Андрей Белоусов подчеркнул, что при формировании армии возникают определенные трудности, но это не означает, что будет проводиться мобилизация. Согласно его словам, для составления вооруженных сил будут проводиться плановые мероприятия, включая набор контрактников.

Для Белоусова первоочередным является текущая военная политика. Он отрицает любые идеи о проведении мобилизации. Он, равно как и многие другие официальные лица страны, вплоть до президента, заявляли о стабильно хороших темпах набора военнослужащих по контракту, закрывающих потребности ВС РФ, сообщает 56orb.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

В Казани прошла благотворительная акция «Лапа дружбы»

Полезное

день назад

В июне Центробанк поднимет ключевую ставку. На сколько она вырастет?

тараканы поморить москва

Лонгриды

18 часов назад

«Ограничения только в нашей голове!»: участник шоу «Титаны» из Казани рассказал о победах, съемках и зависимости

Интересное в Казани

3 дня назад

Ак Барс Дом вдохновил атмосферой новых жилых комплексов

вырезать проем в бетонной стене цена в Москве

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане 10-летний мальчик утонул в бассейне "Жемчужина"

Новости Казани

день назад

Подробности ДТП на Чуйкова в Казани, где перевернулось авто

Новости Татарстана

день назад

Министерство обороны РФ: утром в Татарстане сбили БПЛА

Новости Казани

день назад

Бросил кроссовок под колеса трамвая: 29 мая казанские подростки бегали по путям

Новости Татарстана

2 часа назад

В Европе перестали, а россияне все еще едят: этот вкусный овощ убивает ваши почки
Новости Казани
2 дня назад

На Равиля Зиганшина возбудили дело, в офисе ПСО «Казань» обыски

На Равиля Зиганшина возбудили дело, в офисе ПСО «Казань» обыски

Новости Татарстана

16 часов назад

5-летнего ребёнка ударило током от электроизгороди для скота в Татарстане

Гид по скидкам Казани

17 часов назад

«Я запутан. Что происходит?» — юристы помогают казанцам разобраться в нынешней обстановке

Интересное в Казани

18 часов назад

В Татарстане стали чаще смотреть мультфильмы и семейное кино

Новости Татарстана

20 часов назад

Под Зеленодольском поезд протаранил застрявшую на ж/д путях Kia
«Цены на квартиры взлетят»: в КФУ ожидается «великое переселение» студентов
Новости Татарстана
14 часов назад

«Цены на квартиры взлетят»: в КФУ ожидается «великое переселение» студентов

Новости Татарстана

22 часа назад

Сколько в Казани стоит приготовить дома окрошку

Новости Казани

22 часа назад

В Казани 31 мая Ford в столкнулся с BMW и перевернулся

Новости Казани

день назад

Официальный гимн Игр БРИКС в Казани исполнят Filatov & Karas и Лев Лещенко
В казанском метро с 1 июня будут ходить 10 электропоездов
Новости Казани
день назад

В казанском метро с 1 июня будут ходить 10 электропоездов