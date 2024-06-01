«Процесс теперь запущен»: новый министр обороны Белоусов высказался о второй волне мобилизации в России

В России постоянно, вновь и вновь разгораются разговоры, слухи, домыслы о возможной мобилизации.

В СМИ регулярно вбрасывались слухи о том, что "на этот раз точно" мобилизацию проведут то после выборов губернаторов, то после Нового Года, то после выборов президента РФ, то после Дня Победы. Но помимо некоторых важных дат, слухи порождались изменениями в законодательстве (например, принятием законов и постановлений об электронных повестках), новыми инициативами (например, разработка электронного реестра учета военнообязанных) и любыми другими экстраординарными событиями, выбивающимися из общей колеи политической жизни страны. Последним таким крупным событием, породившим новые слухи о новой мобилизации, стало переназначение на пост главы Министерства обороны Российской Федерации.

На пленарном заседании Совета Федерации Андрей Белоусов подчеркнул, что при формировании армии возникают определенные трудности, но это не означает, что будет проводиться мобилизация. Согласно его словам, для составления вооруженных сил будут проводиться плановые мероприятия, включая набор контрактников.

Для Белоусова первоочередным является текущая военная политика. Он отрицает любые идеи о проведении мобилизации. Он, равно как и многие другие официальные лица страны, вплоть до президента, заявляли о стабильно хороших темпах набора военнослужащих по контракту, закрывающих потребности ВС РФ, сообщает 56orb.