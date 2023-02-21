СП разоблачила фейк о "вагнеровцах", снимающих НАТОвские ботинки с убитых солдат ВСУ

Военкор Александр Коц опубликовал кадры, на которых видны сотни трупов бойцов ВСУ на улицах пригородов Артемовска. И никого уже не удивила бы подобная картина, но украинский блогер Шарий внезапно выступил со скандальным заявлением, пишет "СП".

Он прокомментировал фотографии самым вопиющим образом: "Коц опубликовал кадры с телами украинских военных возле Бахмута, и я заметил, что на них не было обуви. Позже я прочитал у военного корреспондента (украинского), что русские сняли хорошие ботинки, когда увидели их. Обувь была снята с трупов".

Бандеровские командиры описывают натовскую обувь как защищающую ноги от мин типа "Лепесток". Якобы поэтому за ними охотятся "музыканты" и другие "оккупанты".

Бойцов командиры ВСУ отправляют через минные поля, потрясая фотографиями разутых сослуживцев - "мол, русские вот тоже знают, что в таких ботинках бояться нечего".

Один защитник Незалежной, пожелавший остаться неизвестным, рассказал популярному украинскому телеграм-каналу, что его командир лично приказал ему снять обувь с погибших товарищей и сжечь ее.

"А "двухсотых" в носках снять на камеру. Мы покажем Родине, в каком аду мы будем жить, если русские победят", – так объяснил нацист с нашивкой капитана на плече суть приказа.

Таким образом, обвинения "вагнеровцев" и российских военных в мародерстве и краже вещей убитых всушников - не более чем фейк.