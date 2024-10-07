Призыв запущен: Путин подписал указ о службе в армии, касается всех от 18 до 30 лет

С началом октября 2024 года Россия запускает значительную кампанию по призыву молодых людей в армию, с планами призвать 133 тысячи человек в период до конца декабря. Это количество утверждено президентским указом Владимира Путина и касается мужчин в возрасте от 18 до 30 лет.

Срок срочной службы для призванных составит один год, при этом отправка в части начнется 15 октября. Параллельно с призывом новобранцев произойдет увольнение тех военнослужащих, чей срок службы подходит к концу, включая различные звания от солдат до старшин.

Одним из новшеств текущей кампании станет испытание электронного реестра призывников в трех регионах: Рязанской области, Республике Марий Эл и Сахалинской области. Эта технология предназначена для оптимизации процесса учета призывников, улучшения точности и контроля над процессом мобилизации.

В ходе призыва продолжат использоваться традиционные бумажные повестки, которые будут вручаться лично или отправляться по почте с уведомлением о вручении, чтобы обеспечить, что каждый призывник будет официально уведомлен.

Этот осенний призыв является частью усилий России по обновлению и поддержанию боеготовности ее Вооруженных Сил, а также по подготовке кадров, квалифицированных для защиты страны в меняющемся мире, пишет si74.ru.