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Призыв идет: Путин подписал указ о службе в армии, касается всех от 18 до 30 лет

С октября по декабрь 2024 года в России будет п...

cool-readers.ru

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С октября по декабрь 2024 года в России будет проведен осенний призыв, в рамках которого в армии ожидается пополнение на 133 тысячи призывников. Президент страны Владимир Путин утвердил соответствующий указ, задающий рамки и сроки призывной кампании.

Основные параметры призыва

Продолжительность военной службы для призванных остается стандартной и составляет один год. Процесс отправки призывников на службу начнется 15 октября. В этом году призыву подлежат мужчины в возрастной категории от 18 до 30 лет.

Параллельно с новым набором, будет осуществляться увольнение в запас тех военнослужащих, чей срок службы уже истек. Это регулярная практика, направленная на обновление и поддержание оптимальной численности и структуры вооруженных сил.

Нововведения в процессе призыва

По информации вице-адмирала Владимира Цимлянского, в этом году будет продолжена практика выдачи бумажных повесток. Однако введение в действие электронного реестра повесток, который будет тестироваться в Рязанской области, Марий Эл и на Сахалине, является значимым шагом к цифровизации процесса.

Андрей Картаполов, глава комитета Госдумы по обороне, указывает на то, что новая система позволит повысить прозрачность и эффективность процесса призыва, минимизируя человеческий фактор и потенциальные ошибки в выдаче повесток.

Выводы

Осенний призыв 2024 года демонстрирует как стабильность, так и инновационный подход в подготовке кадров для Вооруженных Сил России. Совмещение проверенных методов с новейшими технологическими решениями предполагает значительное улучшение в управлении военным ресурсом страны, пишет si74.ru.

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