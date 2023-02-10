"Привозишь пацанов, а через сутки увозишь их уже двухсотыми": украинский военный заявил о тяжелой обстановке под Авдеевкой

Украинский военный записал видеообращение, в котором признался, что ежедневно подвозит дополнительные резервы на Авдеевское направление и вывозит с позиций раненых и убитых сослуживцев.

По словам военного, ситуация под Авдеевкой невероятно сложная и тяжелая для ВСУ. Русская артиллерия буквально перемалывает опорные пункты и личный состав украинской армии. Он рассказал, что бойцы тут долго не живут.

"Привозишь пацанов на усиление позиций, а буквально через сутки приезжаешь и забираешь их уже "двухсотыми". Это очень тяжело", — рассказал солдат ВСУ.

При этом все в одну машину не умещаются, сначала он грузит мертвых, двухсотых, а потом сверху, прямо на трупы сажает раненых.

