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«Пришлют вместе со всей пенсией в марте»: кто получает пенсию, их ожидает новый сюрприз

С 1 марта 2025 года в России пенсионеры начнут ...

moscow.er.ru

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В России с 1 марта 2025 года вступают в силу новые меры социальной поддержки пенсионеров. Дополнительные выплаты будут автоматически зачисляться на банковские карты, а сумма для всех получателей останется практически одинаковой, что обеспечит прозрачность системы.

Бонус за смену банковского счёта

Один из ключевых элементов программы — единовременный бонус для тех, кто переведёт пенсионные выплаты на новый банковский счёт. Такой шаг упростит процесс получения пенсии и станет стимулом для использования современных финансовых сервисов. Размер бонуса составит от 2000 до 3000 рублей, и он будет выплачен сразу после первого зачисления средств на обновлённый счёт.

Доплата до регионального минимума

Пенсионеры, чьи выплаты не достигают установленного в регионе уровня, получат ежемесячную доплату в размере 2000–3000 рублей. Эта мера направлена на сокращение финансового разрыва между регионами и поддержку граждан, испытывающих материальные трудности. Перечисление средств будет осуществляться через органы социальной защиты.

Простая система без бюрократии

Все выплаты будут автоматическими, без необходимости подачи заявлений. Программа ориентирована на повышение финансовой стабильности пенсионеров и стимулирование их перехода на современные банковские сервисы.

Что это значит для пенсионеров?

  • Лёгкий доступ к дополнительным средствам, так как выплаты начисляются автоматически.
  • Возможность воспользоваться повышенными ставками по вкладам благодаря активному использованию банковских услуг.
  • Финансовая защита за счёт сокращения разницы между регионами по уровню минимальной пенсии.

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