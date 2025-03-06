Новости России
· 16+ · Екатерина Баранова

«Пришлют вместе с остальной пенсией в марте»: кто получает пенсию, их ожидает новый сюрприз

С 1 марта 2025 года в России вступают в силу но...

PROKAZAN

Подписаться на Дзен.канал

С 1 марта 2025 года в России вступают в силу новые меры социальной поддержки для пенсионеров. Дополнительные выплаты будут автоматически зачисляться на банковские карты, при этом сумма выплат для всех получателей останется практически одинаковой, что обеспечит прозрачность системы.

Бонус за смену банковского счёта

Одним из ключевых элементов программы является единовременный бонус для тех пенсионеров, кто переведёт свои пенсионные выплаты на новый банковский счёт. Это упростит процесс получения пенсии и станет стимулом для использования современных финансовых сервисов. Размер бонуса составит от 2000 до 3000 рублей, и он будет выплачен сразу после первого зачисления средств на обновлённый счёт.

Доплата до регионального минимума

Пенсионеры, чьи выплаты не достигают установленного в регионе уровня, будут получать ежемесячную доплату в размере 2000–3000 рублей. Эта мера направлена на сокращение финансового разрыва между регионами и поддержку граждан, испытывающих материальные трудности. Средства будут перечисляться через органы социальной защиты.

Простая система без бюрократии

Все выплаты будут осуществляться автоматически, без необходимости подачи заявлений. Это упрощённая система, ориентированная на повышение финансовой стабильности пенсионеров и стимулирование их перехода на современные банковские сервисы.

Что это значит для пенсионеров?

  • Лёгкий доступ к дополнительным средствам, так как выплаты будут начисляться автоматически.
  • Возможность воспользоваться повышенными ставками по вкладам благодаря активному использованию банковских услуг.
  • Финансовая защита за счёт сокращения разницы между регионами по уровню минимальной пенсии.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

23 часа назад

Неожиданный кастинг и роль мечты: как создавался новый герой «Универа»

Интересное в Казани

час назад

Древнейшее блюдо, которое не так просто приготовить: рассказываем, где добыть настоящий стейк

как убрать плесень в стиральной машине на резинке автомат

Лонгриды

день назад

Старые традиции, новые герои и дух зумеров: премьера сериала «Универ.Молодые»

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Любоваться рассветом и танцевать под дождем: 5 незабываемых идей для свиданий в Казани

укладка теплого пола цена за м2 в Санкт-Петербурге

Не у нас

23 часа назад

В Европе началось тиканье вулканической бомбы: что скрывает озеро в Германии

Новости Казани

день назад

В Казани таксист-иностранец несколько часов насиловал в машине пьяную девушку

Не у нас

23 часа назад

Геолог Брехунцев: в ХМАО неуклонно снижается добыча нефти

Не у нас

5 часов назад

Ученые превратили свет в сверхтекучее твердое тело

Новости Татарстана

день назад

В селах Татарстана установят 89 новых вышек связи
Лонгриды
23 часа назад

Неожиданный кастинг и роль мечты: как создавался новый герой «Универа»

Как проходит кастинг в один из самых известных ...

Новости Казани

2 часа назад

В Казани на Первомайской произошло повреждение контактной сети

Интересное в Казани

час назад

Древнейшее блюдо, которое не так просто приготовить: рассказываем, где добыть настоящий стейк

Новости Казани

3 часа назад

16 марта в Казани пройдут бесплатные лекции для музыкантов

Новости Казани

3 часа назад

Выяснилось, почему в Казани не обновляются трамвайные пути
В Татарстане врачи удалили у 39-летней женщины ...
Новости Татарстана
17 минут назад

В Татарстане врачи удалили у 39-летней женщины 20 новообразований

Новости Татарстана

4 часа назад

Экс-сотрудники ЗАГСа в Татарстане обвиняются в преступлениях на 16 млн

Не у нас

5 часов назад

«Рукав» в аэропорту Москвы повредил двигатель самолета

Не у нас

5 часов назад

Ученые превратили свет в сверхтекучее твердое тело
Выбрала брекеты без раздумий: девушка из Казани...
Интересное в Казани
6 дней назад

Выбрала брекеты без раздумий: девушка из Казани рассказала о своем пути к идеальной улыбке