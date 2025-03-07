«Пришлют вместе с остальной пенсией уже в марте»: кто получает пенсию, их ожидает новый сюрприз

С 1 марта 2025 года в России вступают в силу новые меры социальной поддержки пенсионеров.

Эти изменения обеспечат автоматическое зачисление дополнительных выплат на банковские карты, что сделает систему более прозрачной, а сумма выплат для всех получателей останется почти одинаковой.

Бонус за смену банковского счёта

Одним из ключевых элементов программы является единовременный бонус для пенсионеров, которые переведут свои пенсионные выплаты на новый банковский счёт. Этот шаг упростит процесс получения пенсии и станет стимулом для использования современных финансовых сервисов. Размер бонуса составит от 2000 до 3000 рублей, и он будет выплачен сразу после первого зачисления на обновлённый счёт.

Доплата до регионального минимума

Пенсионеры, чьи выплаты не достигают установленного в регионе минимального уровня, будут получать ежемесячную доплату в размере 2000–3000 рублей. Эта мера направлена на сокращение финансового разрыва между регионами и поддержку граждан, испытывающих материальные трудности. Средства будут перечисляться через органы социальной защиты.

Простая система без бюрократии

Все выплаты будут производиться автоматически, без необходимости подачи заявлений. Программа направлена на повышение финансовой стабильности пенсионеров и стимулирование их перехода на современные банковские сервисы.

Что это значит для пенсионеров?