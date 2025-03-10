«Пришлют вместе с остальной пенсией уже с 12 марта»: кто получает пенсию, их ожидает новый сюрприз
primdolgoletie.ru
С 1 марта 2025 года в России вступают в силу новые меры социальной поддержки пенсионеров.
Теперь дополнительные выплаты будут автоматически перечисляться на банковские карты, что сделает процесс прозрачнее и удобнее.
Бонус за смену банковского счёта
Одним из нововведений станет разовая выплата пенсионерам, которые переведут получение пенсии на новый банковский счёт. Такой шаг упростит получение средств и будет стимулировать использование современных финансовых сервисов.
Размер бонуса составит от 2000 до 3000 рублей, и он будет зачислен сразу после первого поступления пенсии на обновлённый счёт.
Доплата до минимального уровня
Если сумма пенсионных выплат не достигает установленного в регионе минимального порога, пенсионер ежемесячно получит доплату в размере 2000–3000 рублей. Эти средства будут поступать через органы социальной защиты и помогут сократить финансовый разрыв между регионами.
Минимум бюрократии
Главное преимущество программы — автоматическое начисление выплат без необходимости подавать заявления. Это сделает систему поддержки доступнее и удобнее для пенсионеров.
Какие преимущества это даёт?
- Дополнительные средства без сложных процедур оформления.
- Выгодные условия вкладов благодаря активному использованию банковских сервисов.
- Финансовая защита за счёт выравнивания минимальных выплат в регионах.
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