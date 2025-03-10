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«Пришлют вместе с остальной пенсией уже с 12 марта»: кто получает пенсию, их ожидает новый сюрприз

С 1 марта 2025 года пенсионеры начнут получать ...

primdolgoletie.ru

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С 1 марта 2025 года в России вступают в силу новые меры социальной поддержки пенсионеров.

Теперь дополнительные выплаты будут автоматически перечисляться на банковские карты, что сделает процесс прозрачнее и удобнее.

Бонус за смену банковского счёта

Одним из нововведений станет разовая выплата пенсионерам, которые переведут получение пенсии на новый банковский счёт. Такой шаг упростит получение средств и будет стимулировать использование современных финансовых сервисов.

Размер бонуса составит от 2000 до 3000 рублей, и он будет зачислен сразу после первого поступления пенсии на обновлённый счёт.

Доплата до минимального уровня

Если сумма пенсионных выплат не достигает установленного в регионе минимального порога, пенсионер ежемесячно получит доплату в размере 2000–3000 рублей. Эти средства будут поступать через органы социальной защиты и помогут сократить финансовый разрыв между регионами.

Минимум бюрократии

Главное преимущество программы — автоматическое начисление выплат без необходимости подавать заявления. Это сделает систему поддержки доступнее и удобнее для пенсионеров.

Какие преимущества это даёт?

  • Дополнительные средства без сложных процедур оформления.
  • Выгодные условия вкладов благодаря активному использованию банковских сервисов.
  • Финансовая защита за счёт выравнивания минимальных выплат в регионах.

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