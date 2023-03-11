"Пришел, увидел, победил": обычный прапорщик Баширов спас сотни жизней российских военных, помешав укровоинам совершить диверсию в тылу ВС РФ
Фото: открытые источники
Прапорщик из Дагестана Магомед Баширов предотвратил диверсию в тылу российских войск в зоне СВО и спас не только здоровых сослуживцев, но и раненых бойцов, сообщили в пресс-службе главы республики.
"Продвигаясь по заданному маршруту в лесополосе, Магомед заметил хорошо вооруженную группу украинских националистов, готовящихся к диверсию в тылу российских войск. Об этом он доложил командиру и вступил в бой", — говорится в релизе.
В результате российские бойцы застигли противника врасплох и уничтожили его огневые точки шквальным огнем.
Во время боя храбрый прапорщик Баширов также организовал эвакуацию раненых, а потом и оказал им медпомощь.