Новости России
· 16+ · Екатерина Баранова

Природа наделила суперсилой: выявлена группа крови с самым сильным иммунитетом

Американские исследователи обнаружили, что груп...

tomograd-kuban.ru

Подписаться на Дзен.канал

Интерферон — это белок, который наши клетки начинают вырабатывать при попадании в организм вирусов или бактерий.

Он активирует иммунную систему и помогает сдерживать инфекцию на ранних стадиях.

Но, как выяснилось, интенсивность выработки интерферона зависит от группы крови.

Кто защищён лучше: результаты исследования

Американские учёные проанализировали реакцию людей с разными группами крови при вирусной атаке. Вот какие результаты они получили:

  • IV группа крови (самая редкая)

Лидеры по выработке интерферона

92% участников показали мощный иммунный ответ

  • III группа крови

Почти на уровне четвёртой

91% демонстрировали активную иммунную реакцию

  • I группа крови

Уверенный результат

80% испытуемых показали высокую выработку интерферона

  • II группа крови

Наименее защищённые

У почти 40% участников была пониженная способность к выработке интерферона

Почему это важно

  • Сильная выработка интерферона = выше шанс справиться с вирусом на ранней стадии
  • Слабый иммунный ответ может привести к тяжёлому течению болезни

Это объясняет, почему одни люди легче переносят вирусные инфекции, а другим требуется более активная медицинская помощь.

Что это значит для вас

Если у вас вторая группа крови, это не приговор, но есть повод обратить больше внимания на:

  • Профилактику ОРВИ и гриппа
  • Вакцинацию
  • Поддержание иммунитета: сон, питание, снижение стресса

Группа крови — не просто цифра в паспорте, а фактор, влияющий на то, как наш организм реагирует на инфекции. Теперь стало ясно, кто из нас «в броне» от природы — и кому стоит быть особенно внимательным к здоровью.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

«Нас заставляли молчать»: директор школы «СОлНЦе» о масштабах кризиса и борьбе за будущее

Интересное в Казани

5 часов назад

Готовим как профи: 5 рецептов от казанского кейтеринга, с которыми справится даже новичок

дезинсекция от клопов в квартире

Не у нас

день назад

Что ждет Россию в XXI веке: обнародовано предсказание Ионы Одесского

Интересное в Казани

3 дня назад

Казань включается в сюжет: рассказываем, как театр Даниила Миронова превращает зрителя в героя

стоимость замены сальника коленвала в Екатеринбурге

Не у нас

13 часов назад

Советский военный вернулся в РФ к родным после 40 лет пребывания в Афганистане

Не у нас

день назад

Леденящий сейсмический гул на 92 сек. прошел синхронно по всей поверхности Земли

Не у нас

день назад

Мировой океан повысится на 1,4 м даже при остановке всех выбросов СО2

Не у нас

день назад

CN: Ученые доказали влияние цинка на биологическое старение человека

Не у нас

день назад

Ученые разгадывают таинственные круги на полях
Лонгриды
3 часа назад

Закрыл вентиляцию — подписал приговор: как казанцы погибают в обычных квартирах

С начала года в Татарстане зафиксировано уже 17...

Новости Казани

час назад

3 мужчин обвиняются в убийстве, совершенном 26 лет назад в Казани

Фестиваль «Нур»

7 часов назад

На фестивале медиаискусства НУР представят работы художников из 20 стран

Фестиваль «Нур»

5 часов назад

Фестиваль НУР в Казани продлится с 22 по 25 мая

Не у нас

5 часов назад

Психологи назвали одно препятствие для карьерного роста
В Казани врачи спасли оторванный палец женщины
Новости Казани
час назад

В Казани врачи спасли оторванный палец женщины

Не у нас

5 часов назад

В Москве 16-летний школьник засунул себе ручку в уретру

Новости Татарстана

6 часов назад

Татарстанец решил проверить счетчик и потерял 363 тысячи рублей

Новости Татарстана

7 часов назад

23-летняя Алина Загитова стала гостем шоу Евгении Медведевой
Где пройдет пятый Международный фестиваль медиа...
Интересное в Казани
6 дней назад

Где пройдет пятый Международный фестиваль медиаискусства НУР