Природа наделила суперсилой: выявлена группа крови с самым сильным иммунитетом

Интерферон — это белок, который наши клетки начинают вырабатывать при попадании в организм вирусов или бактерий.

Он активирует иммунную систему и помогает сдерживать инфекцию на ранних стадиях.

Но, как выяснилось, интенсивность выработки интерферона зависит от группы крови.

Кто защищён лучше: результаты исследования

Американские учёные проанализировали реакцию людей с разными группами крови при вирусной атаке. Вот какие результаты они получили:

IV группа крови (самая редкая)

Лидеры по выработке интерферона

92% участников показали мощный иммунный ответ

III группа крови

Почти на уровне четвёртой

91% демонстрировали активную иммунную реакцию

I группа крови

Уверенный результат

80% испытуемых показали высокую выработку интерферона

II группа крови

Наименее защищённые

У почти 40% участников была пониженная способность к выработке интерферона

Почему это важно

Сильная выработка интерферона = выше шанс справиться с вирусом на ранней стадии

Слабый иммунный ответ может привести к тяжёлому течению болезни

Это объясняет, почему одни люди легче переносят вирусные инфекции, а другим требуется более активная медицинская помощь.

Что это значит для вас

Если у вас вторая группа крови, это не приговор, но есть повод обратить больше внимания на:

Профилактику ОРВИ и гриппа

Вакцинацию

Поддержание иммунитета: сон, питание, снижение стресса

Группа крови — не просто цифра в паспорте, а фактор, влияющий на то, как наш организм реагирует на инфекции. Теперь стало ясно, кто из нас «в броне» от природы — и кому стоит быть особенно внимательным к здоровью.