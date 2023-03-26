Станет недоступным: Что нужно сделать покупателям сети магазинов "Магнит" до 27 марта

Популярная в России сеть супермаркетов «Магнит» приняла неожиданное решение для всех граждан. В компании решили уже с 27 марта приостановить работу одного из важных направлений. А самим покупателям дали срок до понедельника, чтобы они смогли все успеть, передаёт PRIMPRESS.

Новое решение одного из крупнейших в нашей стране продуктовых ретейлеров коснулось платежных карт Magnit Pay. Такие карты были запущены сетью еще два года назад, а с помощью них покупатели могли оплачивать различные товары и копить для себя бонусы от таких покупок.

Сейчас же в компании решили отказаться от этого проекта как минимум на неопределенное время. Ретейлер заявил, что приостанавливает работу таких карт уже с 27 марта. То есть в понедельник подобный пластик уже не будет работать. А самим покупателям дали срок до начала следующей рабочей недели. До этого времени необходимо вывести остаток денег с карт, если там что-то у них было. В противном случае средства будут полностью заблокированы.

Причину такого решения в «Магните» не назвали, но изменение оказалось неожиданным для всех, кто пользовался такими картами. Ведь помимо покупок в самих супермаркетах с помощью этого пластика можно было заказывать еду себе домой, бронировать столики в ресторанах, а также оплачивать поездки в такси и даже класть деньги себе на телефон.

При этом в сети не исключили, что карты снова заработают в будущем, но пока никакие сроки для этого не называются.