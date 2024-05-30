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Принято неоспоримое решение: выходные в День России будут целую неделю

Возможностей для отдыха никогда не бывает много. Особенно тогда, когда государственные праздники находятся на грани недели, продлевая нас радостными выходными на несколько дней.

Надежда Острокол

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Возможностей для отдыха никогда не бывает много. Особенно тогда, когда государственные праздники находятся на грани недели, продлевая нас радостными выходными на несколько дней.

12 июня - День России. В этом году это прекрасная возможность провести время с семьей, расслабиться и набраться сил. Даже если этот праздник приходится на середину недели, многие россияне могут использовать свои запланированные отпуска, чтобы устроить небольшие каникулы.

Не забывайте, что День России - это официальный выходной праздник для большинства граждан. И хотя он приходится на рабочую неделю, у многих есть возможность сделать его дольше, использовав отпускные дни.
Согласно законодательству о труде в Российской Федерации, каждый трудящийся гражданин имеет право на годовой оплачиваемый отдых длительностью не менее 28 дней. Важно отметить, что работнику предоставляется возможность самостоятельного выбора периода отпуска, который должен быть предварительно согласован с руководством предприятия.

Вывод из этого выходит следующи: если сотрудник примет решение взять отпуск на работе как раз перед Днём России и после него, то он сможет насладиться целой неделей отдыха, используя праздничный день качестве дополнительного выходного. При этом это не сильно скажется на общем количестве дней, отведенных для отдыха.

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