Приключенческие экшены стали самым популярным жанром среди татарстанских геймеров

МТС, цифровая экосистема, проанализировала предпочтения пользователей платформы туманного гейминга МТС Fog Play. Татарстан, наряду с Москвой, Санкт-Петербургом, Краснодарским краем и другими крупными регионами, вошел в десятку территорий, где наиболее популярен облачный гейминг. Самым востребованным жанром среди татарстанских игроков стал приключенческий экшен.

Среди российских игроков в 2024 году на ролевые экшены (Action RPG) пришлось 28% игровых сессий. На втором месте расположился приключенческий экшен (Action adventure) c долей 24%. Тройку лидеров замыкают симуляторы (18%). В татарстанском рейтинге лидеры поменялись: в топ-5 популярных среди татарстанцев игр по количеству игровых сессий попали Grand Theft Auto V (18+), Baldur's Gate 3 (17+), Hogwarts Legacy (17+), Cyberpunk 2077 (18+) и Red Dead Redemption 2 (18+).

Туманный гейминг, когда пользователь арендует с почасовой оплатой ПК необходимой мощности для того, чтобы запустить требовательные игры со своего гаджета (компьютера, ноутбука или умного телевизора), набирает популярность в России, отмечают в МТС. С января по июль среднемесячная аудитория платформы МТС Fog Play по сравнению с тем же периодом прошлого года увеличилась в 1,5 раза до 100 тыс. человек, а количество игровых сессий выросло более чем в три раза. Библиотека игр на платформе год к году выросла в 2 раза, достигнув 10 тысяч. В то же время почти в два раза увеличилось количество ПК, сдаваемых под игры. Сейчас их порядка 2 тысяч.