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Приклеила прокладку под холодильник — теперь никак не нарадоваться: жить в доме сразу стало лучше

В домашнем быту порой находят новое применение ...

mirtesen.ru

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В домашнем быту порой находят новое применение самым обыденным вещам, открывая неожиданные способы их использования. Один из таких предметов — гигиенические прокладки, которые, помимо своего основного назначения, могут стать настоящими помощниками в управлении домашним уютом.

Домашние ароматизаторы для шкафа: Превратите обычные прокладки в источники приятного аромата для вашего гардероба. Разделите прокладку на две части и нанесите на каждую из них несколько капель любимого эфирного масла. Эти самодельные саше можно закрепить на внутренней стороне двери шкафа, чтобы освежить ваши вещи и защитить их от нашествия моли.

Защита дома от насекомых: Прокладки могут служить и как средство борьбы с насекомыми. Пропитайте одну из них эфирным маслом с интенсивным ароматом, таким как лемонграсс или чайное дерево, и поместите под холодильник или у мусорной корзины. Такой метод не только отпугнет тараканов, но и предотвратит их проникновение в ваше пространство.

Барьер от тараканов через вентиляцию: Если вы сталкиваетесь с проблемой проникновения тараканов из соседних помещений, используйте прокладку как защитный барьер. Обработайте прокладку каплями эфирного масла и разместите в вентиляционном люке. Это поможет создать неприятный для насекомых ароматный барьер, блокирующий их путь в ваш дом.

Эти нестандартные подходы к использованию простых гигиенических прокладок могут значительно улучшить уровень комфорта в вашем жилище, делая его более приятным и защищенным от нежелательных гостей, пишет Хибины.ру.

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