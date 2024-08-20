Прикамские трубопроводчики стали призерами корпоративных состязаний

Финал традиционного конкурса профессионального мастерства ПАО «Транснефть» собрал лучших специалистов трубопроводной отрасли из 64 регионов страны в 22-й раз. Стать его участником – уже победа, а призовое место - признание на российском уровне.

Цель - победить

Из Самары, где прошел конкурс «Лучший по профессии-2024» ПАО «Транснефть», работники «Транснефть – Прикамье» вернулись с наградами. Второй результат среди водителей грузового автомобиля показал Павел Матюшин. Дебют вышел далеко не комом, напротив, дал мощный стимул к покорению наивысшей ступени мастерства в профессии.

Конкурсная площадка водителей всегда одна из самых зрелищных. Ее участники подарили зрителям настоящее шоу: за рулем мощных грузовиков рисовали «восьмерки», ювелирно покоряли «змейку» на сложной трассе.

«Самым главным и сложным было настроиться, справиться с волнением и показать себя на непростом треке. Собрался, получилось. Теперь пока не добьюсь победы, не успокоюсь!» - говорит Павел Матюшин.

Трудиться, идти к своей цели, не жалея сил и времени – секреты успеха у призера не хитрые. Да и не сложные, ведь дело по душе и есть желание достичь в нем совершенства.

«Дочка мной гордится!»

Выполняя конкурсное задание, лаборанты химического анализа по нефтепродуктам определяют фракционный состав нефтепродукта и отвечают на 60 вопросов по теории. Соревнования в Самаре стали для Людмилы Ефремовой четвертыми и увенчались 2 местом.

«Уровень подготовки конкурсантов растет с каждым годом. Не получилось в первый раз, надо приложить еще больше сил, чтобы получилось в следующий. Войти в тройку сильнейших мне помогло, в первую очередь, желание доказать себе, что я могу, во-вторую, азарт и стремление достичь задуманного. Главные мотиваторы – маленькая дочка, которая мной очень гордится, и вся моя семья», - делится Людмила Ефремова.

За 14 лет работы она пришла к выводу: не стоит опираться только на свой опыт. Постоянно совершенствуются методы анализа, вносятся изменения в нормативную документацию и ГОСТы. Поэтому лаборант химического анализа должен непрерывно находиться в развитии, пополняя свои знания и совершенствуя умения.

Золото компании

Конкурс - это всегда про напряженную борьбу и высокую конкуренцию. Наряду с этим корпоративные состязания трубопроводчиков, прежде всего, предоставляют площадку для обмена уникальным опытом, новых знакомств, расширения круга профессионального общения.

На высокотехнологичных предприятиях главным все равно остается человек – профессионал своего дела. От его навыков, мастерства, желания развиваться и быть лучшим зависит успех всего производства и отрасли в целом.