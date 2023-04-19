Молодым семьям в России пообещали новые выплаты

Социальный фонд РФ анонсировал новые выплаты, которые уже начали поступать на карты россиян. В среднем зачисляют по 14 тысяч рублей, пишет PRIMPRESS, ссылаясь на финэксперта Валерия Попова.

Эксперт пояснил, что в РФ началось перечисление выплат семьям, имеющим детей. Теперь пособие зачисляется иначе.

"Если раньше средства от государства можно было получить только на второго ребенка, то теперь деньги выдают на каждого малыша в возрасте до трех лет при выполнении определенных условий", – рассказал Попов.

Эти средства переводятся из маткапитала. Первое условие для получения выплаты - сохранность маткапитала. Вся страна будет получать выплату в единый день - 5 числа каждого месяца.

Средства будут приходить не за текущий, а за предыдущий месяц. 5 мая россияне получат деньги за апрель.

Размер выплаты равен прожиточному минимуму на детей в регионе. В целом по стране это 13 944 рубля.