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Приготовьтесь к тихому ужасу с 6 октября: синоптики сказали, что начнется в пятницу

Приготовьтесь к тихому ужасу с 6 октября: синоптики сказали, что начнется в пятницу

Фото: открытые источники

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Российские синоптики предупредили о кардинальной смене погоды в России с 6 октября. Пятница станет по-настоящему черной и тихий погодный ужас и вселенский природный кошмар настигнут каждого, пишет PRIMPRESS.
Европейская часть РФ окажется в ситуации, когда выпадет сразу месячная норма осадков.

В Петербурге вероятны подтопления.

А потом грянут холода. К выходным будет не более +6 во многих регионах, пойдет мокрый снег.
На следующей неделе погодные сюрпризы продолжатся - температуры будут падать, осадки будут идти.

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