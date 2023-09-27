Приготовьтесь к 13 пенсии: стало известно о дополнительной выплате для пожилых россиян

Депутат Госдумы Борис Чернышев предложил большие изменения в пенсионное законодательство, которые включают в себя ежегодную выплату 13-й пенсии для пожилых. По предложению Чернышева, эта дополнительная пенсионная выплата будет осуществляться ежегодно, непосредственно перед днем рождения пенсионера, в месяц его рождения вместе с обычной выплатой пенсии.

Основной аргумент Чернышева заключается в том, что ожидаемый рост инфляции, прогнозируемый Центробанком РФ в пределах 5-6,5% в текущем году, может негативно сказаться жизни стариков.

Учитывая, что средний размер пенсии в России не всегда дотягивает даже до 19,4 тыс. рублей, многие пожилые именинники не могут позволить себе отпраздновать день рождения.

Введение 13-й пенсии, если проект закона одобрят, станет для них дополнительной материальной поддержкой.