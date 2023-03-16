Приехал в отпуск с арсеналом: полиция задержала мужчину с автоматами, который назвался бойцом ЧВК "Вагнер"

В Подмосковье задержали с автоматами мужчину, назвавшегося бойцом ЧВК "Вагнер"

В Подмосковье сотрудники полиции задержали мужчину с двумя автоматами, пишет РБК со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

Сотрудник ГИБДД остановил для обычной проверки документов автомобиль Honda Pilot. В багажнике правоохранитель обнаружил два автомата с 30 патронами. За рулем машины сидел 25-летний уроженец Алтайского края.

Мужчина назвал себя бойцом частной военной компании (ЧВК) "Вагнер". По его словам, он по контракту участвовал в специальной военной операции на Украине, а сейчас приехал в столичный регион в отпуск, отдохнуть. Кроме того, в отдел полиции приезжал представитель ЧВК.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о незаконном хранении оружия.

