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"Придется раскошеливаться": в России ввели новые штрафы для дачников - за мойку и ремонт авто, за сорняки и туалеты

В России ввели новые штрафы для дачников
"Придется раскошеливаться": в России ввели новые штрафы для дачников - за мойку и ремонт авто, за сорняки и туалеты

Фото: открытые источники

В России введены новые штрафные санкции для дачников, в 2023 году перечень возможных наказаний за нарушения расширен, пишут "Известия".

Так, дачникам разрешили жарить шашлык и жечь мусор на участке в 15 метрах от построек (ранее было 50 метров), а мангал теперь можно ставить в 5 метрах от зданий. Бочку для сжигания мусора можно будет поставить в 7,5 метрах от строений. Если эти правила нарушить, придется заплатить от 2 до 4 тысяч рублей в качестве административного штрафа. Если в регионе уже объявлен и действует особый противопожарный режим, штраф увеличивается в 10 раз - от 20 до 40 тысяч рублей.

Бороться придется с сорняками, сухостоем. Если участок зарос, то штраф может составить 5 тысяч рублей для самого дачника и до полумиллиона - для владельца сельхозземель.

Появился и новый штраф. От 3 до 5 тысяч рублей придется заплатить дачнику, если он надумает на территории СНТ помыть свою машину или заняться ее ремонтом. Если выяснится, что при этом он еще и землю загрязнил, штраф составит 10 тысяч рублей.

Штраф предусмотрен за неверную установку уличного туалета на участке. Емкость долга быть герметичной, расположенной в 12 метрах от иных построек. За нарушения штраф составит от 3 до 5 тысяч рублей.

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