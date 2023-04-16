Минцифры РФ подготовило проект указа о цифровом паспорте граждан - как его применять

По ряспоряжению Президента РФ до 1 мая 2023 года должен был быть сформирован проект, определяющий случаи и порядок использования цифрового удостоверения личности вместо бумажного паспорта. Его подготовило Минцифры РФ - документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно материалам, сведения, предъявленные гражданином РФ в электронном виде из выданных госорганами документов с использованием мобильного приложения «Госуслуг», приравниваются к оригиналам этих документов. Пояснительная записка гласит, что случаи, когда вместо физического документа достаточно будет предъявить сведения в электронном виде через указанное приложение, должно определить правительство РФ.

Проекты документов, регулирующих использование электронного паспорта, пройдут этап согласования с МВД России и ФСБ России. Правительству поручено утвердить состав и порядок обработки сведений, передаваемых с использованием мобильного приложения, этапы и сроки реализации указа и привести свои акты в соответствие с нормами указа. Всё это надо будет сделать в течение 90 дней со дня вступления указа в силу.