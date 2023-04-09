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«Придется идти пешком»: Новое правило вводится для всех, кто водит автомобиль

Согласно новым правилам, которые введут к летнему сезону, движение водителей на транспорте будет ограничено
«Придется идти пешком»: Новое правило вводится для всех, кто водит автомобиль

Фото: avtosreda.ru

Водителям сообщили о новом правиле, которое заработало уже с апреля: перемещения на транспорте будут ограничены в определенных местах, так что там придется идти пешком. А за нарушение владельцев авто будут штрафовать на крупные суммы, передает PRIMPRESS.

В ближайшее время граждане начнут выезжать на природу на своем транспорте, многие захотят отдохнуть у водоемов, например, у реки или на морском побережье. Так, по новым правилам, если длина реки составляет меньше 10 километров, приближаться к ней на автомобиле нельзя будет на расстоянии до 50 метров. Для рек длиной до 50 километров этот показатель вырастает до 100 метров. А что касается морского побережья, к нему нельзя подъезжать на 500 метров, если речь идет о водоохранной зоне, установленной соответствующим кодексом.

Многие водители наивно полагают, что если к морю ведет грунтовая дорога, а недалеко есть площадка, которая похожа на парковку, это значит, можно подъехать к такому месту на машине вплотную. Но правила разрешают приезжать к водоемам на авто только в том случае, если туда ведет асфальтированная дорога, а места для парковки имеют твердое покрытие. В противном случае придется идти к воде пешком, оставив машину на прописанном в правилах минимальном расстоянии.

Штраф за нарушение для обычных водителей на личном транспорте составит от 3 до 4,5 тысячи рублей. Однако если машина была взята напрокат или в сервисе каршеринга, штраф в размере до 400 тысяч рублей будет выставлен компании, которая уже предъявит счет человеку, находившемуся за рулем. Штрафы будет выписывать не ГИБДД, а инспекторы Рыбнадзора, которые будут регулярно патрулировать популярные места отдыха уже в ближайшее время.

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