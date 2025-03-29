Придётся 100 раз готовить, и все мало – свёкла по-осетински исчезает с тарелки за считанные секунды
coffeepapa.ru
Маринованная свекла — это не только способ сохранить урожай, но и отличный способ добавить яркости и вкуса в любое блюдо в любое время года.
Особенно вкусна свекла по-осетински — простая, но ароматная заготовка с характерными нотками чеснока и кавказских специй. Её можно подать как закуску, использовать в салатах или подавать к горячему. В этом рецепте идеально сочетаются сладость свеклы, лёгкая остринка чеснока и аромат хмели-сунели.
Ингредиенты:
600 г свеклы
1 кг моркови
3 зубчика чеснока
1/2 ст. ложки соли
1 ст. ложка уксуса 9%
30 мл растительного масла
300 мл воды
1 ч. ложка хмели-сунели
Свеклу и морковь очистите и нарежьте брусочками длиной около 3 см. Чеснок — тонкими пластинками. Воду соедините с солью и специями, доведите до кипения. Затем влейте масло и снова вскипятите.
Овощи разложите по стерилизованным банкам, добавьте уксус и залейте горячим маринадом. Банки плотно закройте и оставьте при комнатной температуре на сутки. После этого перенесите их в прохладное место.
Такая заготовка отлично хранится и особенно ценится зимой, когда хочется чего-то овощного и вкусного. Свекла по-осетински — это не только аппетитно, но и полезно: она содержит витамины, минералы и антиоксиданты, пишет krasnoyarskmedia.ru.
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