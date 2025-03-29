Придётся 100 раз готовить, и все мало – свёкла по-осетински исчезает с тарелки за считанные секунды

Маринованная свекла — это не только способ сохранить урожай, но и отличный способ добавить яркости и вкуса в любое блюдо в любое время года.

Особенно вкусна свекла по-осетински — простая, но ароматная заготовка с характерными нотками чеснока и кавказских специй. Её можно подать как закуску, использовать в салатах или подавать к горячему. В этом рецепте идеально сочетаются сладость свеклы, лёгкая остринка чеснока и аромат хмели-сунели.

Ингредиенты:

600 г свеклы

1 кг моркови

3 зубчика чеснока

1/2 ст. ложки соли

1 ст. ложка уксуса 9%

30 мл растительного масла

300 мл воды

1 ч. ложка хмели-сунели

Свеклу и морковь очистите и нарежьте брусочками длиной около 3 см. Чеснок — тонкими пластинками. Воду соедините с солью и специями, доведите до кипения. Затем влейте масло и снова вскипятите.

Овощи разложите по стерилизованным банкам, добавьте уксус и залейте горячим маринадом. Банки плотно закройте и оставьте при комнатной температуре на сутки. После этого перенесите их в прохладное место.

Такая заготовка отлично хранится и особенно ценится зимой, когда хочется чего-то овощного и вкусного. Свекла по-осетински — это не только аппетитно, но и полезно: она содержит витамины, минералы и антиоксиданты, пишет krasnoyarskmedia.ru.