"Придет вместе с пенсией в декабре": всех, кто получает пенсию, просят подготовиться к новому сюрпризу

Декабрь 2024 года обещает стать особенно радостным для российских пенсионеров благодаря неожиданному финансовому бонусу. Как сообщил известный пенсионный эксперт Сергей Власов, в этом месяце пенсионеры столкнутся с приятным сюрпризом в виде досрочной выплаты пенсий за январь, уже с учетом индексации.

Предварительные выплаты и индексация

Если в самом начале месяца пенсии будут выплачены в обычном размере, без каких-либо начислений сверх нормы, то вот к концу месяца пенсионеры могут смело ждать досрочное зачисление пенсий за следующий месяц, за январь 2025 года. Это решение было принято в свете прогнозируемого роста инфляции, который, по мнению экспертов, превысит ожидаемые 8,5 процента.

Влияние инфляции на пенсии

По словам Сергея Власова, в федеральном бюджете была предусмотрена индексация страховых пенсий на 7,3 процента с начала января следующего года. Однако учитывая текущий рост инфляции, ожидается, что фактическая прибавка к пенсиям будет больше запланированной. Это позволит пенсионерам чувствовать себя более уверенно в условиях экономической нестабильности.

Кто получит бонус?

Досрочная выплата коснется всех категорий пенсионеров, вне зависимости от того, работают они или уже вышли на заслуженный отдых. Большинство пенсионеров, получающих пенсии на банковскую карту, увидят увеличенные суммы уже в конце декабря.

Значение этого шага

Эта мера, как отмечает Власов, не только поддержит финансовое состояние пенсионеров, но и добавит уверенности в будущем. Подобные инициативы важны для поддержания социальной стабильности и помогают обеспечить более справедливое распределение ресурсов в обществе.

Заключая, можно сказать, что предстоящая досрочная выплата пенсий с повышенной индексацией является значительным и весьма своевременным подарком для российских пенсионеров, особенно в преддверии новогодних праздников.