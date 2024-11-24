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Придет сразу несколько пенсий: пенсионеров ошарашили новой выплатой к новогодним празндикам

В декабре 2024 года российские пенсионеры столк...

nur.kz

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В декабре 2024 года российские пенсионеры столкнутся с приятным нововведением: им будет выплачено две пенсии. Это решение связано с предстоящими изменениями в графике пенсионных выплат, адаптированным под государственные праздники и календарные особенности.

Ранние выплаты в начале декабря

Традиционно первая декабрьская пенсия выплачивается в начале месяца, но в 2024 году она будет перенесена на 1 декабря из-за того, что 3 декабря выпадает на воскресенье. Это изменение позволит пенсионерам своевременно распорядиться средствами на начало месяца.

Адаптация выплат к новогодним праздникам

Вторая выплата, обычно приходящаяся на начало января, будет произведена уже в конце декабря — с 25 по 29 числа. Это мера предпринята из-за предстоящего новогоднего перерыва в работе банков, что обеспечит пенсионерам доступ к средствам во время праздников.

Индексация пенсий как новогодний подарок

С начала 2025 года вступит в силу индексация пенсий на 7,5%, превышающая текущий уровень инфляции. Этот шаг увеличит ежемесячные выплаты пенсионеров, предоставив им дополнительную финансовую поддержку в новом году.

Важность и влияние этих мер

Удвоение пенсионных выплат в декабре — значимое событие, которое помогает пенсионерам не только справиться с дополнительными расходами в преддверии новогодних праздников, но и подчеркивает заботу государства о благосостоянии своих старших граждан.

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