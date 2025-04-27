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«Придёт счет на 12 000 рублей»: в квитанции ЖКХ впишут новую графу оплаты с мая

Жители некоторых российских регионов обнаружили...

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Жители некоторых российских регионов обнаружили в своих квитанциях новую строку. Управляющая компания (УК) выставила дополнительный счёт на 12 000 рублей за якобы срочный ремонт перекрытий на чердаке.

Люди были возмущены: о работах их никто не предупреждал, а решение о финансировании не принималось на общем собрании.

Что решили суды?

Собственники обратились в суд — и смогли отстоять свои права.

Судьи установили следующее:

  • Повреждения перекрытий появились несколько лет назад;

  • Речь шла о плановом ремонте, а не о срочной аварийной ситуации;

  • УК не имела права самостоятельно начислять плату без согласия жильцов.

Итог — действия управляющей компании признаны незаконными.

Как поступить, если получили странную квитанцию?

Юристы советуют действовать так:

  • Тщательно проверять все начисления, особенно новые;

  • При появлении непонятной суммы сразу обращаться в жилищную инспекцию;

  • Писать жалобы или заявления, особенно если речь идёт о значительных суммах;

  • Не бояться обращаться в суд — практика показывает, что суды часто встают на сторону жителей.

Почему важно не игнорировать такие квитанции?

  • Размер доначислений может доходить до 12 000 рублей и выше;

  • УК иногда ссылаются на «срочные нужды», не предоставляя доказательств;

  • Волна подобных начислений может прокатиться в мае–июне 2025 года, сообщает primpress.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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