«Придёт счет на 12 000 рублей»: в квитанции ЖКХ впишут новую графу оплаты с мая
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Жители некоторых российских регионов обнаружили в своих квитанциях новую строку. Управляющая компания (УК) выставила дополнительный счёт на 12 000 рублей за якобы срочный ремонт перекрытий на чердаке.
Люди были возмущены: о работах их никто не предупреждал, а решение о финансировании не принималось на общем собрании.
Что решили суды?
Собственники обратились в суд — и смогли отстоять свои права.
Судьи установили следующее:
Повреждения перекрытий появились несколько лет назад;
Речь шла о плановом ремонте, а не о срочной аварийной ситуации;
УК не имела права самостоятельно начислять плату без согласия жильцов.
Итог — действия управляющей компании признаны незаконными.
Как поступить, если получили странную квитанцию?
Юристы советуют действовать так:
Тщательно проверять все начисления, особенно новые;
При появлении непонятной суммы сразу обращаться в жилищную инспекцию;
Писать жалобы или заявления, особенно если речь идёт о значительных суммах;
Не бояться обращаться в суд — практика показывает, что суды часто встают на сторону жителей.
Почему важно не игнорировать такие квитанции?
Размер доначислений может доходить до 12 000 рублей и выше;
УК иногда ссылаются на «срочные нужды», не предоставляя доказательств;
Волна подобных начислений может прокатиться в мае–июне 2025 года, сообщает primpress.
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