«Придёт счет на 12 000 рублей»: в квитанции ЖКХ впишут новую графу оплаты с мая

Жители некоторых российских регионов обнаружили в своих квитанциях новую строку. Управляющая компания (УК) выставила дополнительный счёт на 12 000 рублей за якобы срочный ремонт перекрытий на чердаке.

Люди были возмущены: о работах их никто не предупреждал, а решение о финансировании не принималось на общем собрании.

Что решили суды?

Собственники обратились в суд — и смогли отстоять свои права.

Судьи установили следующее:

Повреждения перекрытий появились несколько лет назад;

Речь шла о плановом ремонте, а не о срочной аварийной ситуации;

УК не имела права самостоятельно начислять плату без согласия жильцов.

Итог — действия управляющей компании признаны незаконными.

Как поступить, если получили странную квитанцию?

Юристы советуют действовать так:

Тщательно проверять все начисления, особенно новые;

При появлении непонятной суммы сразу обращаться в жилищную инспекцию;

Писать жалобы или заявления, особенно если речь идёт о значительных суммах;

Не бояться обращаться в суд — практика показывает, что суды часто встают на сторону жителей.

Почему важно не игнорировать такие квитанции?