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«Прибыль» Уралсиба возглавила рейтинг выгодных дебетовых карт «Мир»

Карта «Прибыль» Банка Уралсиб возглавила рейтин...

Фото: пресс-служба Банка Уралсиб

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Карта «Прибыль» Банка Уралсиб возглавила рейтинг дебетовых карт «Мир» с бесплатным обслуживанием, которые можно выгодно оформить в августе, по версии портала Банкирос.ру.

Аналитики портала при составлении рейтинга учитывали такие ключевые параметры как размер процентов на остаток, величину кешбэка, стоимость смс-уведомлений, срок изготовления карты и другие критерии.

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