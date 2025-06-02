Приближается самый холодный день: Вильфанд обещает — ливни и заморозки обрушатся на россиян с 2 июня

Аномальное похолодание в Центральной России в мае 2025 года: рекордные заморозки и угрозы для садоводов

В начале мая 2025 года Центральная Россия столкнулась с аномальным похолоданием: ночью 11 мая температура упала до рекордных -4,4°C, а дневные температуры не превышали +9°C. Период холодов совпал с цветением черёмухи — традиционным признаком кратковременных заморозков.

Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд заранее предупреждал о нестабильной погоде с риском заморозков и осадков. Ночные температуры опускались до +2…+6°C, создавая серьёзную угрозу для сельскохозяйственных культур. Садоводам рекомендовали принимать меры защиты — укрывать растения и переносить рассаду в теплицы.

Ожидается, что во второй половине мая температуры поднимутся до +18…+23°C, местами до +25°C. Климатолог Алексей Кокорин отметил, что такие длительные майские заморозки — редкость, сравнимая с явлениями конца 1990-х годов.

Эксперты Росгидромета связывают экстремальные погодные колебания с изменениями в атмосферной циркуляции и прогнозируют, что подобные аномалии могут участиться. Однако надежда на теплый июнь остаётся, сообщает progorodsamara.