Приближается самый холодный день: Вильфанд обещает — ливни и заморозки обрушатся на РФ в мае
ogorod.ru
Аномальные холода в мае: как «черёмуховые холода» ударили по Центральной России
Май в центральной России начался с аномально низких температур — ночные заморозки до -4,4°C и дневные максимумы не выше +9°C. Это явление известно как «черёмуховые холода», когда цветение черёмухи совпадает с резким похолоданием.
Что происходит с погодой?
- В начале мая температура опускалась до -4,4°C ночью.
- Днём воздух прогревался максимум до +9…+17°C.
- Регулярные заморозки и холодные дожди создавали угрозу для растений.
- Потепление ожидается только во второй половине месяца, до +25°C.
Влияние на сельское хозяйство
Садоводам рекомендовали укрывать растения и переносить рассаду в теплицы, чтобы защитить урожай от холодов. Такой резкий спад температуры — редкое явление, подобное наблюдалось только в конце 1990-х.
Причины и прогнозы
Климатологи связывают аномалии с изменениями в атмосферной циркуляции, которые могут делать экстремальные погодные явления более частыми. Эксперты надеются, что июнь компенсирует майские холода и принесёт настоящее летнее тепло, сообщает progorodsamara.
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