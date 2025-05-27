Приближается самый холодный день: Вильфанд обещает — ливни и заморозки обрушатся на РФ в мае

Аномальные холода в мае: как «черёмуховые холода» ударили по Центральной России

Май в центральной России начался с аномально низких температур — ночные заморозки до -4,4°C и дневные максимумы не выше +9°C. Это явление известно как «черёмуховые холода», когда цветение черёмухи совпадает с резким похолоданием.

Что происходит с погодой?

В начале мая температура опускалась до -4,4°C ночью.

Днём воздух прогревался максимум до +9…+17°C.

Регулярные заморозки и холодные дожди создавали угрозу для растений.

Потепление ожидается только во второй половине месяца, до +25°C.

Влияние на сельское хозяйство

Садоводам рекомендовали укрывать растения и переносить рассаду в теплицы, чтобы защитить урожай от холодов. Такой резкий спад температуры — редкое явление, подобное наблюдалось только в конце 1990-х.

Причины и прогнозы

Климатологи связывают аномалии с изменениями в атмосферной циркуляции, которые могут делать экстремальные погодные явления более частыми. Эксперты надеются, что июнь компенсирует майские холода и принесёт настоящее летнее тепло, сообщает progorodsamara.