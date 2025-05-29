Приближается самый холодный день: синоптик Роман Вильфанд обещает — ливни и заморозки обрушатся на РФ в мае

Аномальные холода в мае: как «черёмуховые холода» ударили по Центральной России

Май в Центральной России начался с резкого похолодания — ночные заморозки опускались до -4,4°C, а дневные температуры едва достигали +9…+17°C. Это явление, совпавшее с цветением черёмухи, получило название «черёмуховые холода» и стало серьёзной угрозой для растений и сельского хозяйства.

Садоводы экстренно укрывали растения и переносили рассаду в теплицы из-за ночных заморозков и холодных дождей. Подобные явления случались редко — последний раз в конце 1990-х годов.

Климатологи связывают аномальные холода с изменениями атмосферной циркуляции, увеличивающими экстремальные погодные явления. Несмотря на холод, во второй половине мая ожидается потепление до +25°C, что может компенсировать ущерб.