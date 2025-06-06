Приближается самый холодный день: Роман Вильфанд обещает — ливни и заморозки обрушатся на россиян с 6 июня

Май 2025 года стал особенно холодным для Центральной России, где ночные температуры 11 числа опустились до −4,4°C, а днём столбики термометров не превышали +9°C.

Этот неожиданный холод пришёл в период цветения черёмухи — времени, когда традиционно возможны кратковременные заморозки.

Предупреждения Гидрометцентра

До наступления похолодания глава Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил о риске заморозков и осадков в центральных регионах. Ночные температуры в некоторых местах оставались в пределах +2…+6°C, что создавало опасность для сельскохозяйственных культур. Садоводам и агрономам было рекомендовано укрывать растения и переносить рассаду в теплицы, чтобы избежать повреждений.

Ожидаемое потепление

По прогнозам метеорологов, в конце мая ситуация должна измениться. Ожидается повышение температуры до +18…+23°C, а в некоторых местах могут быть зафиксированы показатели до +25°C. Климатологи, в том числе Алексей Кокорин, отметили, что такие затяжные холода в мае — редкость и напоминают события, произошедшие в конце 1990-х годов.

Причины и возможные последствия

Эксперты связывают аномальные заморозки с изменениями в атмосферной циркуляции, которые могут стать причиной частых подобных явлений в будущем. Несмотря на это, есть надежда, что в июне температура стабилизируется, создавая более благоприятные условия для сельского хозяйства.