Приближается самый холодный день: Роман Вильфанд обещает — ливни и заморозки обрушатся на россиян с 5 июня

Май 2025 года стал рекордным для Центральной России по аномально низким температурам.

Ночью 11 мая температура опустилась до −4,4°C, а днём столбики термометров не поднимались выше +9°C. Холод пришёл в период активного цветения черёмухи, что традиционно сигнализирует о кратковременных заморозках.

Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд ещё до наступления похолодания предупредил о рисках заморозков и осадков. Ночные температуры в центральных районах страны держались в пределах +2…+6°C, что создавало угрозу для садоводов и многих сельскохозяйственных культур. В связи с этим специалистами было рекомендовано укрывать растения, а рассаду переносить в теплицы, чтобы избежать повреждений.

По прогнозам, во второй половине мая температура начнёт расти, и уже в конце месяца в регионах Центральной России ожидается потепление до +18…+23°C, а местами температура может достичь +25°C. Климатолог Алексей Кокорин отметил, что такие затяжные майские заморозки — явление редкое, сравнимое с событиями, произошедшими в конце 1990-х годов.

Эксперты связывают эти аномалии с изменениями в атмосферной циркуляции, что может стать причиной более частых и интенсивных подобных явлений в будущем. Несмотря на это, есть надежда, что тёплый июнь восстановит нормальные климатические условия, обеспечив тем самым подходящие условия для сельского хозяйства.