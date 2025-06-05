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Приближается самый холодный день: Роман Вильфанд обещает — ливни и заморозки обрушатся на россиян с 5 июня

В начале мая 2025 года Центральную Россию потря...

ugorizont.ru

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Май 2025 года стал рекордным для Центральной России по аномально низким температурам.

Ночью 11 мая температура опустилась до −4,4°C, а днём столбики термометров не поднимались выше +9°C. Холод пришёл в период активного цветения черёмухи, что традиционно сигнализирует о кратковременных заморозках.

Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд ещё до наступления похолодания предупредил о рисках заморозков и осадков. Ночные температуры в центральных районах страны держались в пределах +2…+6°C, что создавало угрозу для садоводов и многих сельскохозяйственных культур. В связи с этим специалистами было рекомендовано укрывать растения, а рассаду переносить в теплицы, чтобы избежать повреждений.

По прогнозам, во второй половине мая температура начнёт расти, и уже в конце месяца в регионах Центральной России ожидается потепление до +18…+23°C, а местами температура может достичь +25°C. Климатолог Алексей Кокорин отметил, что такие затяжные майские заморозки — явление редкое, сравнимое с событиями, произошедшими в конце 1990-х годов.

Эксперты связывают эти аномалии с изменениями в атмосферной циркуляции, что может стать причиной более частых и интенсивных подобных явлений в будущем. Несмотря на это, есть надежда, что тёплый июнь восстановит нормальные климатические условия, обеспечив тем самым подходящие условия для сельского хозяйства.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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