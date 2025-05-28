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Приближается самый холодный день: Роман Вильфанд обещает — ливни и заморозки обрушатся на РФ в мае

«Черёмуховые холода» в мае принесли аномальные ...

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Аномальные холода в мае: как «черёмуховые холода» ударили по Центральной России

Май в Центральной России начался с необычно низких температур — ночные заморозки опускались до -4,4°C, а дневные максимумы не превышали +9…+17°C. Такое резкое похолодание совпало с цветением черёмухи, и это явление получило название «черёмуховые холода». Оно представляет серьёзную угрозу для растений и сельского хозяйства.

Ночные заморозки и холодные дожди создавали неблагоприятные условия для роста и развития культур, что заставило садоводов экстренно укрывать растения и переносить рассаду в теплицы. Подобные аномалии наблюдались редко, последний раз — в конце 1990-х годов.

Климатологи связывают эти холода с изменениями в атмосферной циркуляции, которые увеличивают вероятность экстремальных погодных явлений. Несмотря на майские холода, специалисты прогнозируют потепление во второй половине месяца, с дневными температурами до +25°C. Надежда на компенсацию холода и наступление полноценного лета остаётся.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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