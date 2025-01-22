Приятный сюрприз для российских водителей: за обучение в автошколе можно вернуть деньги

В феврале 2025 года российским налогоплательщикам открывается возможность воспользоваться уникальным налоговым вычетом, предназначенным для тех, кто инвестировал в свое обучение вождению через автошколы с лицензией на образовательную деятельность.

Этот шаг направлен на стимулирование личностного роста и повышение безопасности дорожного движения.

Зачем вводят налоговый вычет за обучение в автошколе?

Инициатива предусматривает поддержку граждан, стремящихся повысить свои навыки вождения, что является важным аспектом обеспечения безопасности на дорогах. Помимо этого, мера способствует укреплению законопослушности на дорогах и повышает качество автоинструкторского обучения за счет привлечения внимания к лицензированным учебным заведениям.

Кто может претендовать на получение вычета?

Вычет доступен для широкого круга лиц, уплачивающих налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Это включает в себя работающих пенсионеров, официально трудоустроенных граждан и других налогоплательщиков, вносящих свой вклад в экономику страны.

Не могут претендовать на вычет лица, не уплачивающие НДФЛ, включая самозанятых, неофициально трудоустроенных, а также тех, кто проводит за рубежом более полугода в году.

Каковы условия и процедура получения вычета?

Максимальная сумма, с которой рассчитывается вычет, составляет 120 000 рублей в год, что позволяет вернуть до 15 600 рублей из уплаченного НДФЛ. Для этого налогоплательщики должны предоставить в налоговую службу декларацию по форме 3-НДФЛ, копии документов, подтверждающих оплату обучения, и документы, подтверждающие лицензирование автошколы.

Перспективы и планы на будущее

Эта мера является частью более широкой государственной программы по поддержке образовательных инициатив среди взрослого населения. Планируется, что в будущем подобные налоговые льготы будут расширены, включая другие формы профессионального и личностного развития, сообщает autonews.ru.