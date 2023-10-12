При падении дрона ВСУ в России погиб ребенок и еще два человека
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Украинский дрон был сбит системой ПВО в Белгородской области, но все-таки долетел до окраины города, где упал. В результате погиб ребенок и двое взрослых, заявил утром 12 октября глава региона Вячеслав Гладков.
Еще двое пострадавших доставлены в тяжелом состоянии в реанимационное отделение местной больницы: мужчина с ожогом дыхательных путей в состоянии комы и женщина с переломами и сотрясением.
Два дома оказались полностью разрушены, повреждены еще несколько домов и прапаркованные машины.