При падении дрона ВСУ в России погиб ребенок и еще два человека

Украинский дрон был сбит системой ПВО в Белгородской области, но все-таки долетел до окраины города, где упал. В результате погиб ребенок и двое взрослых, заявил утром 12 октября глава региона Вячеслав Гладков.

Еще двое пострадавших доставлены в тяжелом состоянии в реанимационное отделение местной больницы: мужчина с ожогом дыхательных путей в состоянии комы и женщина с переломами и сотрясением.

Два дома оказались полностью разрушены, повреждены еще несколько домов и прапаркованные машины.