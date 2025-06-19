Президент РФ Владимир Путин поделился секретом, который помог ему сохранить остроту зрения

Владимир Путин поделился личным опытом, рассказав, что его зрение всегда было хорошим, но несколько лет назад он заметил его ухудшение.

После этого ему порекомендовали носить очки, однако, попробовав их, президент почувствовал головокружение.

«Дали мне очки. Я первый раз надел, у меня голова закружилась. Думаю: "Если я сейчас их не сниму, то буду ходить в них всю оставшуюся жизнь",» — поделился Владимир Путин.

После этого он решил отказаться от очков и утверждает, что до сих пор может свободно читать без них.

Комментарий офтальмолога

Присутствующий на встрече врач Георгий Столяренко отметил, что с медицинской точки зрения такой подход не является универсальным.