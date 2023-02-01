Президент Путин распорядился ввести масштабный досмотр автомобилей в ряде регионов России

В российских регионах с желтым уровнем террористической угрозы введут досмотр автомобилей для возможного обнаружения взрывчатки и оружия. Это следует из указа президента Владимира Путина, опубликованного на портале правовой информации.

В соответствии с текстом указа, в этих регионах необходимо "усиление контроля за передвижением транспортных средств через административные границы субъекта Российской Федерации, на территории которого установлен уровень террористической опасности, проведение досмотра транспортных средств с применением технических средств обнаружения оружия и взрывчатых веществ".

Желтый уровень террористической опасности действует с весны 2022 года в нескольких граничащих с Украиной российских регионах. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указывал, что высокий, желтый, уровень угрозы в приграничных регионах соответствует текущему моменту.

В октябре 2022 года Путин также ввел средний уровень реагирования в восьми расположенных недалеко от Украины регионах России. Этот уровень подразумевает возможность усиления охраны общественного порядка, введения повышенного уровня безопасности на энергетических объектах.