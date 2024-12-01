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Президент Путин подписал закон о налогообложении криптовалют

В России недавно были внесены значительные изме...

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В России недавно были внесены значительные изменения в Налоговый кодекс, касающиеся криптовалют. Президент страны Владимир Путин официально подписал поправки, которые теперь классифицируют криптовалюту как имущество, подлежащее налогообложению. Этот шаг подчеркивает стремление государства интегрировать цифровые активы в легальное экономическое пространство.

Суть нововведений заключается в следующем:

  • Введение такого налога, который будет распространяться на доходы, что были получены от майнинга и торговли криптовалютами. Отмечается, что отныне будут учитываться все такие доходы вместе с операциями, которые проводятся с ценными бумагами. Налог, которым они будут облагаться, составить 13% в случае, если доход до 2,4 миллиона рублей. Если же доход превышает этот показатель - налог может достигать 15%.
  • Введение обязанностей для операторов криптовалютных платформ сообщать налоговым органам о деятельности майнеров, использующих их услуги. Несоблюдение этой нормы предусматривает наложение штрафов до 40 тысяч рублей.

Уже в следующем году, как стало известно, планируется также ввести налог на прибыль для доходов от майнинга, если ставка составляет 25%. Это изменение подразумевает, что все доходы, полученные на территории РФ от майнинга, будут рассматривать как любые доходы, полученные от источника, расположенного в РФ и, следовательно, облагаться российскими налогами.

Дополнительно, криптовалютные майнеры теперь не могут применять упрощенные налоговые режимы, такие как единый сельхозналог или систему для самозанятых, что предотвращает возможность использования специальных налоговых льгот для этой деятельности.

Эти правила создают новую правовую базу для работы с цифровыми активами в России, направленную на повышение прозрачности и упорядочивание рынка криптовалют. Государство делает шаги к тому, чтобы утвердиться в новой реальности цифровой экономики и обеспечить соблюдение законов в этом быстроразвивающемся секторе, пишет finance.mail.ru.

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