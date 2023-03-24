Премьер Мишустин объяснил, для кого с 1 апреля будут повышены в России выплаты

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что с 1 апреля в России будут повышены социальные пенсии, которые являются мерой господдержки уязвимых категорий россиян. Рост составит 13,5%.

"Повысим социальные пенсии в дополнение к проведенной в июне прошлого года индексации. Эта помощь предоставляется гражданам, у которых не хватает стажа для получения страховой пенсии", - сказал Мишустин, отчитываясь перед депутатами Госдумы РФ.