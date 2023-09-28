Прекрасная новость для всех россиян: нас ждут длинные выходные

В 2024 году россиян ждут продолжительные выходные, что не может не радовать сердце жителей страны уже сейчас, еще в преддверии нового года. По календарю, утвержденному премьером РФ Михаилом Мишустиным, нерабочих периодов будет несколько. Итак, как мы будем отдыхать.

с 1 по 8 января (новогодние каникулы продлятся 10 дней, они начнутся 30 декабря 2023 года);

с 23 по 25 февраля;

с 8 по 10 марта;

с 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая;

12 июня;

с 3 по 4 ноября;

с 29 по 31 декабря.