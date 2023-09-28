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Прекрасная новость для всех россиян: нас ждут длинные выходные

Прекрасная новость для всех россиян: нас ждут длинные выходные

Фото: открытые источники

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В 2024 году россиян ждут продолжительные выходные, что не может не радовать сердце жителей страны уже сейчас, еще в преддверии нового года. По календарю, утвержденному премьером РФ Михаилом Мишустиным, нерабочих периодов будет несколько. Итак, как мы будем отдыхать.

  • с 1 по 8 января (новогодние каникулы продлятся 10 дней, они начнутся 30 декабря 2023 года);
  • с 23 по 25 февраля;
  • с 8 по 10 марта;
  • с 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая;
  • 12 июня;
  • с 3 по 4 ноября;
  • с 29 по 31 декабря.
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