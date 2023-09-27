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Прекрасная новость для россиян: нас ждут длинные выходные

Прекрасная новость для россиян: нас ждут длинные выходные

Фото: открытые источники

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Минтруд сообщает, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил календарь праздников и выходных на 2024 год. Все нерабочие и праздничные дни, которые совпадают с выходными, будут перенесены на рабочие дни.

Согласно новому календарю, россияне смогут насладиться следующими периодами отдыха:

- Новогодние каникулы продлятся с 30 декабря 2023 года до 8 января 2024 года, что составит 10 дней отдыха.
- С 23 по 25 февраля будет выходной период по случаю 23 февраля.
- С 8 по 10 марта также будет предоставлено время для отдыха, но уже из-за женщин.

- С 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая россияне смогут насладиться продолжительными выходными.
- 12 июня будет отмечаться как праздник День России.
- С 3 по 4 ноября будет предоставлено время для отдыха перед ноябрьскими праздниками.
- Год закончится выходными с 29 по 31 декабря.

Таким образом, россияне смогут спланировать свои отпуска и отдых на предстоящий 2024 год, учитывая эти даты.

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