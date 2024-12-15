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Прекращение работы с 17 декабря: Wildberries и Ozon приняли новое решение для каждого из россиян

С приближением новогодних праздников ведущие ро...

am.sputniknews.ru

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С приближением новогодних праздников ведущие российские интернет-магазины Wildberries и Ozon вводят ключевые изменения в работу своих сервисов, которые начнут действовать с 17 декабря.

Первое крупное обновление касается приложения Wildberries. В рамках стремления к упрощению интерфейса, компания сократит количество информации о статусах доставки: теперь покупатели будут получать уведомления только о том, что товар отправлен, с последующими оповещениями о прибытии в пункт выдачи, которые будут доступны позже.

Тем временем Ozon предпринимает шаги по изменению условий оплаты для своих клиентов. Нововведение заключается в том, что клиенты, часто отказывающиеся от товаров после примерки, больше не смогут воспользоваться услугой постоплаты. Это решение направлено на снижение количества невостребованных заказов и повышение эффективности процесса продаж.

Оба изменения внедряются с целью оптимизации пользовательского опыта и удобства при совершении покупок через интернет, особенно в оживленный предпраздничный период. Пользователям стоит внимательно изучить обновленные условия, чтобы адаптироваться к нововведениям без дополнительных хлопот во время праздничных закупок, сообщает PRIMPRESS.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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