Прекращение работы с 17 декабря: Wildberries и Ozon приняли новое решение для каждого из россиян

С приближением новогодних праздников ведущие российские интернет-магазины Wildberries и Ozon вводят ключевые изменения в работу своих сервисов, которые начнут действовать с 17 декабря.

Первое крупное обновление касается приложения Wildberries. В рамках стремления к упрощению интерфейса, компания сократит количество информации о статусах доставки: теперь покупатели будут получать уведомления только о том, что товар отправлен, с последующими оповещениями о прибытии в пункт выдачи, которые будут доступны позже.

Тем временем Ozon предпринимает шаги по изменению условий оплаты для своих клиентов. Нововведение заключается в том, что клиенты, часто отказывающиеся от товаров после примерки, больше не смогут воспользоваться услугой постоплаты. Это решение направлено на снижение количества невостребованных заказов и повышение эффективности процесса продаж.

Оба изменения внедряются с целью оптимизации пользовательского опыта и удобства при совершении покупок через интернет, особенно в оживленный предпраздничный период. Пользователям стоит внимательно изучить обновленные условия, чтобы адаптироваться к нововведениям без дополнительных хлопот во время праздничных закупок, сообщает PRIMPRESS.