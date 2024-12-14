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Прекращение работы с 15 декабря: Wildberries и Ozon согласовали новое решение для всех россиян

С начала декабря покупатели столкнутся с ключев...

krasnoyarsk.flamp.ru

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С начала декабря покупатели столкнутся с ключевыми изменениями в работе двух ведущих онлайн-платформ России — Wildberries и Ozon. Эти нововведения значительно повлияют на процесс интернет-покупок.

Wildberries, занимающий топовые позиции среди российских интернет-магазинов, анонсировал обновление своего мобильного приложения. Новая версия приложения упростит интерфейс отслеживания заказов: теперь покупатели смогут видеть только информацию о статусе отправки товара, в то время как данные о прибытии заказа в пункты выдачи будут доступны позже.

Ozon, другой ключевой игрок на рынке, вносит изменения в условия оплаты. Новая политика касается возможности постоплаты: если ранее клиенты могли оплачивать товар после примерки, то теперь, в случае неоднократного отказа от приобретения после примерки, такая возможность будет исключена. Это изменение начнет действовать уже с 10 декабря, когда в пункты выдачи начнут поступать новые заказы, пишет PRIMPRESS.

Эти меры, как ожидается, вызовут ряд дискуссий среди пользователей интернет-платформ, поскольку влияют на удобство и гибкость процесса онлайн-шопинга. Потребители и эксперты уже начинают обсуждать потенциальные последствия данных изменений, особенно в контексте повышения эффективности обслуживания и безопасности транзакций.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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